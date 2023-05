Vakarbuļļos ganību sezonu sācis mobilais govju ganāmpulks

Savukārt Lielajā Vakarbuļļu pļavā sāks ar niedrēm aizaugušā tālā pļavas gala noganīšanu, kur pagājušā gada rudens un ziemas mēnešos tika veikta niedru pļaušana. Tā kā jaunie niedru dzinumi ir saldi un barojoši, LDF cer, ka vismaz daļu no jaunajām niedrēm govis noēdīs, tā dodot iespēju niedru pārņemtajās pļavas daļās sadīgt un izaugt citiem pļavu augiem, tai skaitā gladiolām, kuru sēklas šīs pļavas augsnē ir sadīgušas lielā skaitā.

Šogad ar LIFE programmas atbalstu mobilās ganīšanas pakalpojumu piedāvās arī trīs zemnieku saimniecības. Latvijas Ziemeļaustrumos šo darbu veiks zemnieku saimniecība "Vētras", Ziemeļlatgalē - SIA "Sita Nature Park", bet Liepājas pusē - SIA "Rukši". Šogad šīs saimniecības mobilo ganīšanu veiks testa režīmā, noganot dažas pļavas, bet tuvāko piecu gadu laikā katra no tām ir apņēmusies noganīt vismaz 150 hektārus īpaši aizsargājamos biotopus.

Vakarbuļļu pļavas LDF apsaimnieko un atjauno sadarbībā ar Rīgas domi, kuras īpašumā ir šī teritorija. Šīs pļavas ir sarežģītas pļaušanai ar traktortehniku, kā arī nopļautā izvākšana ir apgrūtināta. Noganīšana samazina no pļavas aizvācamās zāles un siena apjomu, kas būtiski atvieglo tās apsaimniekošanu.

Mobilā ganāmpulka veiktā noganīšana ir viens no labākajiem veidiem dabisko pļavu atjaunošanai. Dabiskās pļavas ir viena no izcilākajām Latvijas dabas vērtībām - augu daudzveidība tajās ir līdzvērtīga tai, kāda sastopama tropiskajos mežos. Latvijā vienā kvadrātmetrā dabiskās pļavas atrastas apmēram 50 augu sugas.

Taču dabisko pļavu un ganību Latvijā pašlaik palicis ļoti maz. Tās aizņem tikai 0,9% no Latvijas teritorijas jeb 67 000 hektāru. Pirms 100 gadiem šādas pļavas sedza 30% no Latvijas. Līdz ar to ir ļoti svarīgi saglabāt un uzturēt visas dabiskās pļavas, lai Latvija šo dabas, kultūrvēstures un arī ekonomisko vērtību nezaudētu.