6. Latvijas Republika. Publiskā telpa

Naktsdzīves maršrutā 1933. gadā iekļāvies, piemēram, lesbiešu klubs, kas atradies kādā dzīvoklī Tērbatas ielā. To apmeklējuši namīpašnieki un ārzemnieki, jo izklaide klubā bijusi no dārgākajām Rīgā. Vienā izrādē ielaida ne vairāk kā piecus sešus vīriešus. Malkojot dārgu alkoholu, viņi vērojuši sieviešu mīlestības skatus. Ja kāds, to darot, sāka tvīkt kaislē, atsaucību no lesbietēm gaidījis velti. Klubu apmeklējušas arī sievietes, kuras notiekošo vērojušas no citām telpām.