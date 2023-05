Tallinas Zooloģiskajā dārzā atklāj Dienvidaustrumāzijas lietusmežu māju

Tallinas pašvaldība jauno lietusmežu māju raksturoja kā unikālu reģionā, jo daudzi dzīvnieki tajā var brīvi pārvietoties. Tajā apskatāmas tropisko lietusmežu iemītnieku sugas no Dienvidaustrumāzijas, īpašu izceļot apdraudētās dzīvnieku sugas.

Lai gan ekspozīcijā iekļautie dzīvnieki savvaļā dzīvo Āzijā, Tallinā viņi nogādāti no zooloģiskajiem dārziem citviet Eiropā.

Dienvidaustrumāziajs tropu lietusmežu māju Tallinas zooloģiskajā dārzā projektēja "Conarte" un būvēja "Ehitus5ECO" pēc Tallinas pašvaldības pasūtījuma. Kopējās projekta izmaksas ir 5,28 miljoni eiro, no kuriem 2,49 miljoni eiro piesaistīti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 2,79 miljoni eiro - no Tallinas pašvaldības budžeta.