"Tās attiecības bija murgs." Daugavpils naida noziegumā cietušais Līvajs atklāti par kopdzīvē piedzīvoto vardarbību

Tas, kas notika mūsu mājās, bija klusā vardarbība. Es nevienam to nemācēju izstāstīt, nezināju, pie kā vērsties. Tikai pēc kādiem diviem gadiem sāku par to stāstīt draugiem, un draugi pateica, ka tas nav normāli. Viņš arī mēģināja visus draugus no manis attālināt – neej pie viņiem, viņi ir slikti… Daži tomēr bija palikuši. Bijām ar vienu draugu sarunājuši: ja kas atgadīsies, es zvanīšu un viņš uzreiz atbrauks man pakaļ.