ŅEM VĒRĀ ⟩ Sestdien Rīgas sabiedriskais transports kursēs pēc darba dienu grafika

Šodien maksas autostāvvieta Vecrīgas teritorijā (R zona) strādās no plkst. 6 līdz 24. Vecāķos (V zona) tā strādās no plkst. 8 līdz 20, bet pārējās maksas autostāvvietas strādās, kā ierasts sestdienās - no plkst. 9 līdz plkst.17.