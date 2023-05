Biologi ierosina, kas varētu glābt pasauli no pārtikas krīzes

2013. gada vasarā Stefano Piraino pastaigājās pa akmeņaino krastu Ustikā, kas ir neliela sala pie Sicīlijas, un pamanīja izskalotu medūzu. Viņš noliecās un pagrūda to. Tad pavisam spontāni viņš norāva no tās gabalu un ielika to mutē. Tas bija sāļš un kraukšķīgs.