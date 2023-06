8. Latvijas Republika. Lesbietes

Avīze vīrišķās partneres "nenormālību" pamatoja ar viņas nodarbēm – "braukusi uz vīrieša velosipēda; apmeklējusi cirku un jūsmojusi par cīkstoņiem; mājās trenējusies boksā, un kaimiņi to bieži ir redzējuši nama sētā sitam futbolu", turklāt vīrs reiz viņu pieķēris kādā viesnīcā rīta agrumā "sēžam saķērušos un skūpstoties ar jaunavu, kura bijusi pa pusei izģērbta". Abas aizbraukušas no Latvijas. Sievišķā brālim esot rakstījusi, ka esot ar B. kundzi vairāk apmierināta nekā ar savu līgavaini, savukārt B. kundze vīru informējusi, ka jaunā sieviete "aizpildot viņai mīļākās vietu".

ilustrācija no žurnāla "Svari", 1926. gads, Nr. 32.

ilustrācija "Pārsteigtās" no žurnāla "Eross", 1925. gada decembris.

Sieviešu homoseksualitāti 19. gadsimtā sodīja Grieķijā (1834), Austrijā (1852), Zviedrijā (1864), lielākajā daļā Šveices kantonu (1844–1899), Somijā (1889) un Nīderlandē (1911). 20. gadsimta starpkaru gados homoseksuālās subkultūras uzplauka daudzās Eiropas pilsētās. Parīzē palielinājās sieviešu kopiena, kuras sevi identificēja kā lesbietes un bija profesionāli un personiski neatkarīgas no vīriešiem. Berlīnes homoseksuāļu bāri un klubi saistīja tūristu uzmanību. Kāds ceļvedis izskaidroja ieinteresētiem heteroseksuāļiem, kur atrodami slavenākie lesbiešu klubi, piemēram, "Damenklub Violetta" vai "Café Olala". Savukārt lesbietēm paredzēts ceļvedis aprakstīja pat 14 klubus. Vācijā tika izdoti pagrīdes un legāli lesbiešu un homoseksuāļu žurnāli, piemēram, lesbiešu žurnāls "Die Freundin". Tika publicēti literāri darbi.

Ilgstoša ietekme bija tiesas procesam par angļu rakstnieces Redklifas Holas (Radclyffe Hall, 1880–1943) apsūdzību neķītrībā viņas lesbiešu mīlestības romānā "The Well of Loneliness" (1926). Grāmatā autore aizstāvēja sieviešu homoseksualitāti, balstoties uz seksoloģijas medicīniskajiem argumentiem par homoseksualitāti kā nelaimīgu, bet ne netikumīgu dzimtes inversijas veidu. Kaut arī romāns Lielbritānijā tika aizliegts, tas tika iztulkots daudzās valodās, bet ne latviešu.