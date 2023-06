9. Latvijas Republika. Autoritārisms

Itālijā krimināllikumā viendzimuma seksuālās attiecības vienkārši netika pieminētas, toties praksē Musolīni fašistiskais režīms (policija, tiesas un administratīvā vara) laikā no 1926. līdz 1943. gadam, it īpaši 30. gadu otrajā pusē, sodīja vīriešus, ko identificēja kā "pederastus". Režīms sludināja, ka homoseksuāļi apdraud Musolīni mesiānisko projektu par itāliešu "rases" stiprināšanu. Provinču izpildu komisijas, kas tika izveidotas 1926. gadā un ko vadīja katras provinces prefekts, viņus bez pierādījumiem un iespējas aizstāvēties regulāri notiesāja ar "vispārēju policejisko ieslodzījumu" (kriminālnoziedzniekiem) vai "politisko ieslodzījumu", izsūtot viņus uz maziem ciematiem Itālijas dienvidos vai internējot "ieslodzījuma" kolonijās salās uz periodu no viena līdz pieciem gadiem, ko varēja atjaunot. Tiek lēsts, ka kopējais notiesāto homoseksuāļu skaits ir vairāki tūkstoši.