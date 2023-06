10. Latvijas Republika. Pirmais padomju okupācijas gads

Priekšstatu par to, kas pirmajā padomju okupācijas gadā notika homoseksuāļu subkultūrā, varētu gūt no privāta rakstura avotiem - vēstulēm un dienasgrāmatām. Diemžēl pagaidām mūsu rīcībā ir tikai viens tāds laikmetu raksturojošs dokuments. No 1940. gada 1. jūnija – 16 dienas pirms padomju okupācijas – sākas ieraksti jūrmalnieka Kaspara Aleksandra Irbes (1906–1996) dienasgrāmatā.