11. Latvijas PSR. Juridiskais regulējums

"Pēc izrādes, kad iznācu no operas, iegāju mauzolejā. Tur bija izgrieztas lampiņas – tumšs. Stāvēja 2 jauni puikas un kāds vecāks, kurš izlikās piedzēris. Vecākais uzmācās kaktā stāvošam puikam, teikdams: "Vai tu mani mīli?" Domāju, ka tur var aplaupīt, kādēļ steidzos ārā. Pāri ielai stāvēja kāda mašīna ar brezentu – armijas. Tādas lieto arī milicija. Sapratu, ka mauzolejā ierīkots kāds slazds homoseksuāļu ķeršanai. Kad priekš izrādes paklejoju pa Rīgu, tad redzēju arī pie Jāņa baznīcas atrodošajā atejā ieejam 2 jaunus miličus un kādu laiku stāvam pie durvīm. Šādās akcijās liela izdevība izspiešanai. Cik zinu, tad ir arī, kas to dara, it sevišķi no tā saucamā palīgdienesta aprindām, kur iesaistās arī noziedzīgi elementi."