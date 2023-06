12. Latvijas PSR. Dzimuma maiņa

"Jūs vienīgais sapratāt, ka mana vēlēšanās pēc pārmaiņām bija ne jau tādēļ, kā daudzi domāja, lai varētu pavadīt naktis ne ar to, ar ko vēlēts no dzimšanas, bet gan – lai atbrīvotos no iekšējās divdabības. Man taču piedāvāja arī tādu variantu – nu ko, pārģērbsim jūs, apmainīsim dokumentus, un dzīvojiet, ar ko vien gribat. Taču man gribējās dzīvot, nevis spēlēt lomu citā apģērbā, es gribēju iekšējās un ārējās pasaules harmoniju.

Agrāk iekšējā cīņa starp diviem "es" norobežoja mani no visas pasaules, liedza man visus zemes priekus. Esmu laimīgs, jo esmu ieguvis iekšēju mieru. Mani mīl. Varbūt tas kādam liksies dīvaini, jo ne vienmēr no dzimšanas pilnīgi normāli cilvēki par sevi var teikt šādus vārdus."