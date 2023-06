13. Latvijas PSR. Sociālā kontrole

Padomju Savienībā tika praktizēta arī piespiedu ārstēšana no homoseksuālās orientācijas, ievietojot cilvēkus stingra režīma psihiatriskajās slimnīcās un izmantojot piespiedu ārstēšanas līdzekļus. Tāda prakse tika īstenota arī Latvijas PSR, tomēr "ārstētie" cilvēki publiski pagaidām par to nevēlas runāt.

Homoseksuāļu iespējas veidot karjeru bija atkarīgas no prasmes neļaut nojaust seksuālo orientāciju. Bieži darba kolektīvā tas bija zināms noslēpums, ko nebija pieņemts publiski apspriest. Pat ja kādu atlaida seksuālās orientācijas dēļ, oficiāli tika formulēts cits iemesls. Savukārt metodes, kā panākt homoseksuāla kolēģa atlaišanu, bija atkarīgas no sāncenša izdomas. Kāds, piemēram, uzrakstīja feļetonu resora izdevumā, izsakot mājienus. Tā 1960. gadā darīja kāds mācībspēks P. Stučkas Latvijas Valsts Universitātē, vēloties atbrīvoties no docenta S.