15. Latvijas Republika. Sociālā dzīve

Viedokļu līderis teica

"Tas ir kaut kas, ko es nekad neesmu sapratis un kas mani padara dusmīgu – visi tie cilvēki, kas bauda to, ko nodrošināja kāds cits: ka pants tika izņemts no Kriminālkodeksa, ka Saeima pieņēma nediskriminācijas likumu attiecībā uz nodarbinātību. Kāds atvēra bārus, kāds atvēra saunas, kāds cits nodibināja "Mozaīku", kāds izveidoja visas darba grupas, bet tev nav laika vai vēlmes pat piedalīties praidā! Ja tu vienu reizi gadā aiz smagas policijas aizsardzības nevari aiziet praidā, tad būtībā tev tas viss nepienākas. Tev nepienākas šīs valsts likumi, tas, ka tev ir kaut kādas tiesības un ka tev piektdienās un sestdienās ir, kur iet tusēties. Tu neesi ne pirkstu pielicis pie tā visa!"

"Saeimas starptautiskajos dokumentos figurē tāds jēdziens kā "ģimene tās dažādos veidos", kas būtībā netieši norāda uz viendzimuma laulībām. Vairākās pasaules valstīs, to skaitā virknē Eiropas valstu, kā jūs zināt, šādas laulības ir atļautas un tiek atzītas, un tiek oficiāli reģistrētas. Jāatzīstas, ka es esmu lepna par to, ka šādas laulības nav atļauts reģistrēt Latvijā. Es gribētu cerēt, ka tas nozīmē, ka mūsu tautai un līdz ar to arī likumdevējiem ģimene kā vērtība kaut ko nozīmē. Tāpēc arī es ceru, ka Latvija tuvākajā laikā nepievienosies to valstu skaitam, kurās iespējama šī ģimenes parodija – viendzimuma laulības –, jo Latvijas Civillikuma 35. pants šobrīd aizliedz reģistrēt laulību starp viena dzimuma personām. Tomēr ik pa brīdim mēs redzam, ka tiek mēģināts šo trauslo barjeru nojaukt, un piemērs tam ir pagājušajā Saeimas sēdē pieņemtie, komisijām nodotie grozījumi Civillikumā, kuri paredz diskriminācijas aizliegumu uz seksuālās orientācijas pamata civiltiesiskajās attiecībās."