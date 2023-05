Kariņš: Runas par koalīcijas izmaiņām ir spekulācijās

Tā no AS politiķa Didža Šmita izskanēja pārmetumi, ka JV Rinkēvičam "vācot Lemberga atbalstu", jo Ārlietu ministrijā notikusi JV, ZZS un "Progresīvo" politiķu tikšanās, taču vienlaikus izskan, ka arī paši AS politiķi esot neafišēti tikušies ar ZZS Pīlēna veidotajā centrā "Ola".

Runas pastiprina tas, ka esošajā Saeimas sasaukumā ir iespējami vairāki partiju salikumi, kuriem būtu neliels vairākums parlamentā, piemēram, AS un NA var aizstāt ar ZZS un "Progresīvajiem" vai arī nomainīt tikai vienu no koalīcijas partneriem, aizstājot to ar ZZS vai "Progresīvajiem". Tikmēr opozīcijas politiķis, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers ir paudis cerību, ka prezidenta vēlēšanu procesā izdosies no varas gāzt Saeimā lielāko partiju - JV, kas tad prasītu, lai koalīcijā apvienojas AS, NA, ZZS un LPV.