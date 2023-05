"Valmieras" futbolisti minimāli uzvar "Daugavpili"

Valsts čempioni vadībā izvirzījās 35. minūtē, kad Moses Zūre nobloķēja raidījumu uz vārtiem, taču atsita bumbu priekšā Ribeiru, kurš ar akrobātisku sitienu no gaisa trieca to mērķī. Puslaika turpinājumā viesus no zaudētiem vārtiem glāba vārtu pārliktnis, sekmīgi spēlējot arī vārtsargam Vladislavam Kurakinam.