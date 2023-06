17. Latvijas Republika. Sociālā dzīve

"Atrast kādu no Rīgas gejklubiem nereti ir diezgan problemātiski, pat zinot tā adresi. Parasti tie tiek iekārtoti kādā dzīvoklī, pagrabā, bēniņos vai arī kādas iestādes paspārnē, līdz ar to par kaut kādām norādēm vai izkārtnēm nevar būt pat runa. Pēdējā laika tendences gan nedaudz iepriecina, jo viens otrs gejklubs iegūst civilizētu izskatu, un turp vairs nav jādodas, baidoties nolauzt kaklu. Bēniņu un pagrabu laiks, šķiet, iet uz beigām, un par to lielā mērā jāpateicas pašiem klubu apmeklētājiem, kurus vairs nav tik vienkārši ievilināt jebkurā ūķī tikai tāpēc, ka tas domāts lesbietēm un gejiem."