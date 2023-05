Papildus reģistrēties latviešu valodas pārbaudei Krievijas pilsoņi varēs jūnijā

Krievijas pilsoņi, kuri nav reģistrējušies latviešu valodas pārbaudei līdz šī gada 24. martam, to varēs izdarīt no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Savukārt valsts valodas pārbaudi varēs kārtot laikā no šī gada 1. jūlija līdz 13. augustam, paredz valdības 23. maijā pieņemtie grozījumi "Noteikumos par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību".