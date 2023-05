Elīna Pinto atbild uz pieciem neformāliem jautājumiem

Kas jūs spēj sadusmot?

Kas ir jūsu lielākā izgāšanās?

Arvien vēl atceros to bērnības sajūtu, kā ir ziemā ragavās kopā ar draugiem nesties lejā no kalna un visiem izgāzties sniega kupenā. Ceru, ka šādas ziemas piedzīvos arī mūsu bērni un mazbērni. Tāpēc daru, ko varu, lai mazinātu klimata pārmaiņas.

Cik maksā viens litrs piena? Vai Valsts prezidentei tas ir jāzina?

Veikalos litrs piena maksā dažādi - no 77 centiem līdz pat virs diviem eiro. Bet vismaz tikpat svarīgi Valsts prezidentam ir zināt to, cik mazu daļu no šīs cenas par savu darbu saņem zemnieks, un to, vai cilvēki šādu cenu var atļauties maksāt no saviem ienākumiem – algām, pensijām.