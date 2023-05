Latvijas mežzinātnieki pēta mežos un ārpus tiem notiekošo Latvijā un pasaulē

Lazdiņa piebilst, ka meža ekosistēmā regulāri mainās elementi. Viņa skaidro: "Visu laiku kāds elements iet prom un nāk klāt no jauna atkarībā no tā, kāds ir bijis sākumpunkts.

Ja mežs ieaudzis pamazām vai sākotnēji veidojies no kokiem, kam dažāds mūža ilgums, tad tajā sākumā ir dažāda vecuma atšķirīgas koku sugas, bet vēlāk var veidoties ilgāk dzīvojošās sugas tīraudze, ja atjaunojies/atjaunots vienlaicīgi veidojas viena vecuma mistraudze vai tīraudze.

Ainava ir ļoti dažāda

Dagnija Lazdiņa skaidro - ja 1920.-1930. gados Latvijā meži bija 23% no platības, tagad par 100 gadiem vecāki meži ir ~15% , pusi no toreiz esošiem mežiem esam atstājuši neskartus vai tuvu tam, tas nav maz. Pārējie meži nemaz nevar būt vecāki par 100 gadiem.

Mūsu ainavā vēl saglabājušies dabisko buferjoslu elementi, krūmi un koki gar grāvjiem un upēm aug dabiski, ne cilvēka stādīti, kā citviet, bet vēja aizsargjoslas gan no mūs ainavas, manuprāt tik uz īsu brīdi, ir pazudušas. Vēja aizsargjosla rada mikroklimatu, kas par 1-2 grādiem siltāks kā atklātā laukā, tās samazina vēja spēku un organiskās vielas iznesi no augsnes – to ierīkošanas mūsdienīgi risinājumi jau atkal būs aktuāli.