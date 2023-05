Priecīga ziņa no balto stārķu ligzdas: izšķīlušies visi stārķēni

Visu mazuļu sekmīga izaugšana līdz lidspējas vecumam atkarīga no daudziem faktoriem, tai skaitā barošanās iespējām ligzdas apkārtnē, stārķu pāra spējām sarūpēt barību gan sev, gan katram no mazuļiem u. tml. Ja barības nebūs pietiekoši, kāds no stārķēniem var novārgt. Nespējot konkurēt ar pārējiem, tas var tikt izmests no ligzdas vai pat apēsts, skaidro ornitologi.