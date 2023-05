Dzīve mutuļo. Astroloģiskā prognoze visām Zodiaka zīmēm no 29. maija līdz 4. jūnijam

Radošas domas un daudz labu ideju. Daļa no tām tik novatoriskas, ka skeptiķi neticībā grozīs galvas un arī kāds no tuviem cilvēkiem pret tavām iecerēm izturēsies rezervēti. Ja nevari atrast domubiedrus, tad darbojies lepnā vientulībā. Kā mēdz teikt: visgardāk smejas, tas, kurš smejas pēdējais, un vinnests morālā un materiālā izteiksmē būs tavās rokās. Privātajā dzīvē daudz sirsnības, tomēr attiecību tēmā jāgādā par saskaņu un jāieklausās otrā cilvēkā. Brīvajiem ļaudīm iespējamas simpātijas no pirmā acu skata.