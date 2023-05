"Bezvests.lv" pārstāve neizpratnē par "dīvāna meklētājiem" mazās Justīnes meklēšanas pasākumā

Irina Brūniņa stāsta, ka meklēšanas lietotnē sestdienas meklēšanai ir pierakstījušies vairāk kā 700 cilvēki. "Uz vietas atrodas 100 brīvprātīgie, bet pārējie ir pieslēgušies programmai un seko meklēšanas procesam attālināti. Tā mums arī ir diezgan interesanta pieredze - cilvēki it kā pieslēdzās lietotnei un neatbrauca, bet kaut kur mājās sēž un vienkārši skatās, kā mēs meklējam."

Ķibeles ar aplikāciju no rīta esot bijušas saistītas ar mobilā interneta pārklājumu un to, ka vienā vietā ir pārāk daudz mobilo tālruņu, norāda Brūniņa. Pašlaik, kad cilvēki ir aizgājuši pa saviem maršrutiem, lietotne strādā. "Protams, tā ir pārbaude. Tas ir pirmais masu pasākums, kur mēs pielietojam to lietotni. Līdz šim mēs tikai savos iekšējos pasākumos pielietojām. "