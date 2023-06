19. Dzīvesbiedri. Notikumu hronoloģija

"Latvijas Vīru biedrības" 2021. gada 30. jūlijā uzsāktā iniciatīva par grozījumiem Satversmes 110. pantā, sašaurinot "ģimenes" jēdzienu, nesavāc nepieciešamo parakstu skaitu. Iniciatīva savāc 58 222 no nepieciešamajiem 154 868 parakstiem.

2022. gada 20. septembris

Valdība 20. septembrī atbalstīja Valsts aizsardzības dienesta un ar to saistīto tiesību aktu projektu paketi, kas paredz tā uzsākšanu jau 2023. gada janvārī. Tie paredz, ka valsts aizsardzības dienests būs obligāts vīriešiem vecumā no 18 līdz 27 gadu vecumam un to piemēros Latvijas pilsoņiem, kuri dzimuši pēc 2004. gada 1. janvāra.

Valdības sēdē Pabriks ("Attīstībai/Par!") pārējiem ministriem skaidroja, kāpēc aizsardzības dienestā nav plānota obligātā iesaukšana sievietēm: "Ja mums ir vajadzīga speciālo uzdevumu vienība, kas spēj būt maksimāli konkurētspējīgi, šajā gadījumā būt labāki par citu speciālo vienību, tad acīmredzot, ja mēs šeit attiecinātu principu, ka mums būtu 50% vīriešu, 50% sieviešu un vēl kaut kas, mēs to padarītu par vienību, kas neko nevar izdarīt".