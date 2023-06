"Man nav kauns." Pīlēnu pāris pēc zaudējuma prezidenta vēlēšanās dalās ar emocionālu vēstījumu

Es saku paldies ik katram, kas atbalstīja mani šajā laikā. Saņēmu līdz šim nebijušu lielu cilvēku atbalstu no visiem Latvijas reģioniem, arī no visdažādāko politisko spēku pārstāvjiem, kuriem ir tuvas manas vērtības un prioritātes. Es ļoti to novērtēju. Es saku paldies manai ģimenei, kas pacietīgi un ar sapratni uztvēra visu par mani izskanējušo informāciju, tajā skaitā nepatieso.