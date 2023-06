Kustības "Dzīvesbiedri" vadītājs: Naida noziegumi ir kļuvuši redzamāki

Minētā tendence, viņaprāt, skaidrojama ar to, ka policija esot pierādījusi savu spēju izmeklēt šāda veida noziegumus, līdz ar to sabiedrība tagad redz, ka ir vērts par tiem runāt un ziņot likumsargiem.

Kustības "Dzīvesbiedri" vadītājs cer, ka jaunievēlētajam Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam izdosies Latvijā uzlabot situāciju cilvēktiesību jomā, jo politiķis jau sākotnēji ir paudis, ka tā būs viena no viņa prioritātēm šajā amatā.

Līdz ar to Zālītis paredz, ka Rinkēviča prezidēšanas laikā pavirzīsies uz priekšu arī iecerētais dzīvesbiedru regulējums. Daudz kas varot būt atkarīgs no tā, vai "Progresīvie" tiks ņemti koalīcijā un vai viņi paši to vēlēsies, piebilda cilvēktiesību aktīvists.