"Bezatbildīgi, egoistiski un stulbi." Bindres stāsta dēļ dzīvnieku aizstāvji vērš uzmanību uz lielu problēmu

Ar šādu cilvēku attieksmi pret dzīvniekiem patversmes saskaras ļoti bieži. Mailo turēšana pie ķēdes ir 21. gadsimta normatīvi Latvijā, tātad nodevība pret suni ir likumīga. Tomēr ikviens, kam krūtīs ir sirds, izjūt, cik šis viss ir cietsirdīgi un pat infantili no pieaugušo puses gan attieksmē, gan rīcībā. Dzīvē situācijas mēdz būt dažādas. Ir reizes, kad diemžēl saimnieks un viņa dzīvnieks nevar palikt kopā, tad vajadzētu vispirms sazināties ar dzīvnieka audzētāju, no kura mīlulis ir ņemts vai ar patversmi, no kuras dzīvnieks ir adoptēts. Tā būtu pareiza rīcība jebkurā situācijā!"