3. jūnijā notiks cilvēktiesību nedēļas "Riga Pride" kulminācija - gājiens par līdztiesību "Mēs visi esam Latvija"

"Ir pienācis laiks daudz plašākam sabiedrības atbalstam - mēs to redzam sabiedriskās domas aptaujās, jūtam to ikdienā, taču svarīgi, lai to saredz un sadzird arī politiķi un lēmumu pieņēmēji. Tāpēc aicinām visus nākt gājienā. Tas ir mūsu vienotības un drošības jautājums, lai neviens Latvijā netiktu atstumts vai ignorēts. Mūsu saliedētība ir svarīgāka nekā jebkad agrāk, tāpēc jāsargā visas ģimenes, tāpēc jāpiedalās praidā!"