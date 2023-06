Pieņemtas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Vidzemē un Kurzemē

Festivāla "Summer Sound" apmeklētāji varēs izmantot vilcienu papildreisus līnijā Rīga-Liepāja. Tā 3.augustā plkst.18.25 vilciens no Rīgas brauks līdz Liepājai (šobrīd reiss ir līdz Dobelei), papildreisi būs 4.augustā ap plkst.13 uz Liepāju, bet 6.augustā ap plkst.12 - uz Rīgu. "Prāta vētras" Liepājas koncerta apmeklētāji varēs doties uz turieni ar papildreisu 22.jūlijā ap plkst.13.50 no Rīgas, bet pēc pasākuma no Liepājas izbraukt 23.jūlijā ap plkst.1.10. Savukārt 29.jūlijā pēc rokoperas "Lāčplēsis" noslēguma apmeklētāji uz Rīgu no Lielvārdes varēs braukt ar vilcienu papilreisu plkst.1.15.