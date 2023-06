FOTO ⟩ Teju puse iedzīvotāju varētu iekrist krāpnieku lamatās. Kāds ir upura profils un kā par tādu nekļūt

Krāpšanas gadījumi – no Rīgas uz reģioniem

Vien nedaudz vairāk kā trešā daļa jeb 35% no šī gada pirmajos četros mēnešos reģistrētajiem krāpšanas un to mēģinājumu gadījumiem ir reģistrēti Rīgā, kas ir ievērojami mazāk nekā pirms pieciem gadiem, kad galvaspilsētā tika fiksēti 66% no šādiem krāpnieciskiem gadījumiem.

Vienlaikus novērojama krāpšanas gadījumu izplatīšanās uz reģioniem. Visvairāk krāpniecības gadījumu skaits pieaudzis Vidzemē. Proti, ja 2018. gadā šajā reģionā fiksēti 5% no visiem reģistrētajiem krāpšanu un to mēģinājumu gadījumiem, tad šī gada pirmajos četros mēnešos tie bija 13% gadījumu.

Divkāršojies krāpšanas gadījumu skaits Latgalē, kur pēdējo piecu gadu laikā reģistrēto krāpšanu un to mēģinājumu gadījumu skaits pieaudzis no 10% līdz pat piektajai daļai jeb 21% no visiem krāpniecības gadījumiem šī gada pirmajos četros mēnešos. Ievērojams pieaugums novērojams arī Kurzemē. Tur 2018. gadā tika reģistrēta desmitā daļa no visiem krāpšanas un to mēģinājumu gadījumiem, savukārt šī gada pirmajos četros mēnešos – jau teju piektā daļa jeb 18%.