​Vispostošākais spiegošanas gadījums ASV vēsturē. Kas bija Roberts Hansens?

Pagrieziens izmeklēšanā

"Šis bija viens no nozīmīgākajiem notikumiem manā dzīvē - salīdzinoši agrā vecumā slepeni darboties un stāties pret postošāko spiegu ASV vēsturē," medijam BBC sacīja O'Nīls.

Hansenam esot ļoti patikuši ieroči, tāpēc Garsija vairākkārt aizveda Hansenu uz šautuvi. To laiku izmantoja aģenti, veicot izmeklēšanu, tostarp arī vienā no Hansena mašīnām, kur tika atrasti augstākās slepenības dokumenti. Kādu dienu, kamēr Hansens bija aizvilināts uz šautuvi, O'Nīls masveidā kopēja Hansena telefona saturu un knapi to paspēja nolikt vietā, pirms nodevējs atgriezās.