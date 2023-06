NBS aicina jauniešus brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam Gaisa spēkos

Pirms atlases visiem iesaucamajiem, kuri kvalificējas atlasei, tiks piešķirts kārtas numurs. Pēc nejaušības principa no šiem kārtas numuriem tiks atlasīti iesaucamie. Lai pilsonis saņemtu informāciju par valsts aizsardzības dienesta iesaukumu, ir jābūt izveidotai oficiālai elektroniskai adresei jeb e-adresei, uz kuru tiks izsūtīta pavēste par ierašanos uz pārbaudēm. Ja pilsonim e-adrese nav izveidota, pavēste tiks nosūtīta uz deklarēto dzīvesvietu vai izsniegta pret parakstu.

Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu e-adrese no šī gada 1.jūnija ir obligāta Latvijas pilsoņiem - vīriešiem - no 18 līdz 27 gadu vecumam. Oficiālo elektronisko adresi var izveidot vienotajā elektronisko pakalpojumu portālā "www.latvija.lv", klikšķinot uz banera "e-adrese". Lai izveidotu savu e-adresi, pilsonim ir nepieciešams kāds no elektroniskās identitātes apliecināšanas rīkiem.