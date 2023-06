Ostapenko saglabā pozīciju jaunākajā WTA rangā

WTA ranga pirmajā vietā joprojām ir poliete Iga Švjonteka, kurai seko neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka. Uz trešo no ceturtās vietas pakāpusies Jeļena Ribakina no Kazahstānas, par vienu vietu augstāk nekā iepriekšējā rangā ceturtajā pozīcijā atrodas Francijas sportiste Karolīne Garsija, bet divas vietas zaudējusi un piektā šonedēļ ir Džesika Pegula no ASV.

Tunisiete Onsa Žabēra no septītās vietas pakāpusies uz sesto, pozīciju zaudējusi un aiz viņas atrodas Koko Gofa no ASV, grieķiete Marija Sakari saglabā astoto vietu, čehiete Petra Kvitova pakāpusies no desmitās un devīto vietu, bet ar četru pozīciju kāpumu pirmo desmitnieku noslēdz Beatrise Hadada Maja no Brazīlijas.