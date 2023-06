Varēs apmeklēt noslēpumainos Teiču un Krustkalnu dabas rezervātus

Tāpat, iepriekš piesakoties, DAP darbinieka pavadībā 1.jūlijā un 2.septembrī būs iespējams apmeklēt Siksalas skatu torni Teiču dabas rezervātā. Šī gada sākumā atjaunotais skatu tornis ir 28 metrus augsts, no tā paveras ļoti plaša augstā purva ainava ar Siksalas ezeru, salām un Siksalas ciemu. Siksala ir sala purva vidū, kas saglabājusies kā sena krievu vecticībnieku dzīvesvieta. Vecticībnieki šo grūti pieejamo vietu izvēlējās 17.gadsimtā, bēgdami no ticības vajātājiem. Siksalā joprojām atrodas dažas viensētas, bet no skatu torņa pārredzama Teiču purva lielākā daļa.