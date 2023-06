Pie Madrides sākta pilsoņkara upuru ekshumācija Franko agrākajā atdusas vietā

Eksperti plāno ekshumēt 128 cilvēku mirstīgās atliekas. Šie cilvēki gāja bojā pilsoņkarā, kas Spānijā norisinājās no 1936.gada līdz 1939.gadam.

Memoriālais komplekss, kurā 1975.gadā tika apbedīts arī Franko, pēc diktatora pavēles tika izbūvēts laikā no 1940. līdz 1958.gadam, un toreizējā valdība deva rīkojumu apglabāt tajā ne tikai nacionālistu spēku kritušos, bet arī viņu pretinieku mirstīgās atliekas, pasniedzot to kā nacionālā izlīguma simbolu.

Daļa no kara upuriem tur tika pārapbedīti no kapsētām un masu kapiem citur valstī, neinformējot par to tuviniekus.