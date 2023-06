TV6 skaidro, kāpēc Skrastiņš vairs neierunās "Simpsonu" multeni

TV6 programmu daļa Skrastina nomainīšanu komentē šādi: "Laikam ejot, mums bija vēlme jaunās "Simpsonu" sezonas ieskandināt jaunā skanējumā, tāpēc no jaunākās sezonas slavenā seriāla balss ir jaunais aktieris Agris Krapivņickis.

TV6 lēmums pārtraukt sadarbību Skrastiņam bijis negaidīts: "Ir skumji, nenoliegšu, jo Simpsonus ieskaņoju no pašas pirmās sezonas, bet tāds nu bija kanāla lēmums, es to pieņemu. Mana dzīve ar to nebeigsies."