Jūrmalā sākta velobraukšanas apmācības takas izbūve

Velobraukšanas laukumu veido Jūrmalas pašvaldība sadarbībā ar biedrība "For Better". Laukuma seguma izbūvi 13,4 tūkstošu eiro apmērā finansē Jūrmalas pašvaldība no Ceļu fonda programmas 2022.-2024.gadam budžeta līdzekļiem. Savukārt velotrases konstrukcijas, to transportēšanu un uzstādīšanu nodrošinās biedrība "For Better". Biedrības finanšu ieguldījums ir 16,1 tūkstotis eiro, ko Jūrmalas dome atbilstīgi Pašvaldību likumam pieņem kā ziedojumu.