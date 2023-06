"Lika "tur lejā" neskūties." Zviedrijas bijusī futboliste atklāj, ka savulaik pirms PK viņai nācies pierādīt, ka ir sieviete

Ilggadējā Zviedrijas sieviešu futbola izlases futboliste Nila Fišere savā grāmatā "I Didn’t Even Say Half Of It" atklājusi, ka pirms 2011. gada Pasaules kausa izcīņas viņai un citām Zviedrijas valstsvienības futbolistēm vajadzējis pierādīt, ka ir sievietes.