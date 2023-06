13 gadus vecās lietuvietes bērniņš atrasts miris. Atklājas jauna informācija par notikušo

Lietuvu šī gada pavasarī satricināja ziņas, ka kāda 13 gadus veca meitene vienā no no pagastiem Panevēžas apriņķī gatavojas dzemdībām. Meitenei ir invaliditāte un, iespējams, viņa tikusi seksuāli izmantota no 11 gadu vecuma. Stāsts turpinās ar vēl skaudrākiem jaunumiem. Lietuvas mediji ziņo, ka mazulis mājās atrasts miris, bet policija tur aizdomās meitenes 19 gadus veco brāli par viņas izvarošanu.