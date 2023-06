Ar traktoru iebraucot ūdenī, Otaņķos noslīcis cilvēks

Svētdien pēc astoņiem vakarā ugunsdzēsēji devās uz Dienvidkurzemes novada Otaņķu pagastu, kur ūdenī iebraucis traktors. Pirms VUGD ierašanās aculiecinieks no traktora izglāba vienu cilvēku. Glābēji, ūdenī apsekojot traktoru, no tā izcēla vienu cilvēku, kuram NMPD mediķi konstatēja nāvi. Traktortehnika no ūdenstilpes tika izvilkta un īsi pirms desmitiem darbs notikuma vietā noslēdzās.