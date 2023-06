Nautrēnu pārvaldniece par Justīnes slepkavību: Ļoti ciniski no vecāku puses - visiem mums likt meklēt

Septiņus gadus vecās Justīnes ķermenis ar acīm redzamiem miesas bojājumiem atrasts aprakts pamestas mājas pagrabā, meža vidū vairākus desmitus kilometrus no meitenes dzīvesvietas. "Tā sajūta, ka mēs runājām ar to sievieti un ar to vīrieti... Es tiešām nesaprotu, kā cilvēki var tā," sarunā ar "Apollo.lv" saka Nautrēnu apvienības pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska.