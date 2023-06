Krimā okupantu armijā iesaukti vismaz 40 000 cilvēku, lēs cilvēktiesību aizstāvji

"Tas nav profesionālais dienests, tas ir iesaukums," viņa teica televīzijas kanālam "Freedom TV". Skripnilka paskaidroja, ka Krimas iedzīvotāji no iesaukuma nevar izvairīties, jo tas paredz kriminālvajāšanu, par ko var piespriest no naudassoda līdz diviem gadiem cietumā. Turklāt arī par izvairīšanos no dienesta sodītas personas joprojām tiek iesauktas.