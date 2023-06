FOTO ⟩ Juris Savickis Latvijas Hokeja federācijas ballē ierodas ar zilu aci. Viņš amizanti skaidro, kas noticis

Patiesība gan esot cita. "Tas notika, spēlējot hokeju, - dabūju ar ripu pa aci. Kas to meta, paturēšu pie sevis, citādi mani draugi droši vien tam, kurš izraibināja manu seju, sagribēs izdarīt to pašu. Bet viņš to nav to pelnījis! Tā gadījās. Tagad jau jūtos labi, nekas nekaiš, izņemot to, ka vizuālais skats ir mazliet pabojāts," Savicki citē izdevums "Privātā Dzīve".