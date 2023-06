Bunkus slepkavības lieta: apsūdzēto Babenko tiesa lemj paturēt apcietinājumā

Aizstāvība lūdza ņemt vērā Babenko uzvedību ieslodzījuma vietā un to, ka Babenko, atrodoties brīvībā, varētu labāk organizēt savu aizstāvību. Aizstāvība arī apgalvoja, ka, esot apcietinājumā, Babenko tika liegta iespēja ierasties uz sava tēva bērēm, kā arī tagad viņa mātei ir 92 gadi, kurai ir nepieciešams atbalsts.

Pats Babenko tiesā sūkstījās, ka viņš jau vairāk nekā gadu esot atrauts no savas ģimenes un sava darba. Tāpat viņš uzsver, ka viņš nekad nav bijis saistīts ar kriminālu, it īpaši ar Bunkus slepkavības lietu. Tāpat viņam un viņa aizstāvjiem esot liegta iespēja iepazīties ar lietas materiāliem, kuri it kā pamatojot nepieciešamību turpināt piemērot apcietinājumu.