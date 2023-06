"Viņš uzvedās kā aktīvs sava bērna meklētājs." Bezvests.lv pārstāve par to, kas notika Justīnes meklēšanas dienā

"Meitenes ģimene nesastāv tikai no tēva, pamātes – tur ir vēl vairāki radinieki. Viņiem tā ir milzīga nelaime ar tālejošām sekām, tā ir milzīga nelaime arī pārējiem bērniem šajā ģimenē. Gribētos, lai meitenes ģimene spētu pārdzīvot to, kas šobrīd notiek, lai pārējie bērni spētu to pārdzīvot. Jo šī nelaime skārusi ne tikai pašu Justīni, bet arī viņas brāļus, vecmāmiņas, vectēvus. Viņiem šobrīd ir ļoti sarežģīti un smagi, zinot, ka bērns ir miris un kādas ir policijas aizdomas un kas ir aizturētie. Un kas notiks ar pārējiem diviem nepilngadīgajiem bērniem ģimenē, arī ir liels jautājums. Par to visu sākām domāt, un sirds ir nemierā."