Miljardieri, dēkaiņi un zinātnieks. Kas atrodas pazudušajā zemūdenē?

"Titan" kuģis sver aptuveni 10 tonnas, un tā garums ir 6,7 m. Kad tas ienirst, GPS nav iespējams izmantot. Kuģim ir īpaša saziņas sistēma, kas ļauj tā apkalpei saņemt norādījumus no komandas, kas atrodas uz atbalsta kuģa virs ūdens. Pilots zemūdeni stūrē ar modificētu videospēļu kontrolieri. "Titan" tiek aiztaisīts no ārpuses - tas nozīmē, ka apkalpe nevar to atvērt no iekšpuses.