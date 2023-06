"Nespēja ir nožēlojama un diskreditē valsts varu." Levita pēdējā parlamenta uzrunā Valsts prezidenta amatā

Viņš norādīja, ka NATO stratēģijas maiņa Latvijai nenācās nedz viegli, nedz pašsaprotami. Latvija atrodas blakus Ukrainai un netālu no mums notiek karš. Valstīm, kas atrodas tūkstošiem kilometru attālumā no šī kara citas rūpes var būt svarīgākas.

Levits vērsa uzmanību uz to, ka Latvija vienīgā no Baltijas valstīm no Madrides aizbrauca ar parakstītu līgumu, saprašanās memorandu par NATO brigādes izvietošanu tās teritorijā.