"Titan" traģēdija: Ģimene atklāj, ka 19 gadu vecais puisis pirms ekspedīcijas bija nobijies

Miljardieris Šahzada Davūds (48) ir viens no bagātākajiem cilvēkiem Pakistānā, kurš zemūdens piedzīvojumā devās kopā ar savu dēlu Sulemanu (19). Viņu ģimene no Pakistānas medijam BBC paziņoja, ka abi vīrieši ir Lielbritānijas pilsoņi. Davūdu ģimene ir viena no Pakistānas bagātākajām ģimenēm.