Saistībā ar traģisko ugunsgrēku Juglas sociālās aprūpes centrā veiks dienesta pārbaudi

Ugunsdzēsēji ziņoja, ka no sadūmotās ēkas ar glābšanas masku palīdzību tika izglābti 32 cilvēki. Savukārt labklājības resors vēstīja, ka no sociālās aprūpes centra izglābti 29 iemītnieki, vairums no kuriem tika pārvesti uz SAC "Rīga" Ezerkrastu filiāli.