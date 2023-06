"Neliec telefonu saldētavā." Kāpēc viedtālruņi pārkarst un kā to novērst?

Ko darīt, lai pasargātu viedtālruni no pārkaršanas?

Novietojiet to drošā vietā

Svarīgi ir telefonu pasargāt no tiešiem saules stariem. Nav ieteicams to atstāt karstā automašīnā, to pēc iespējas vairāk turiet ēnā. Ja ir iespējams, novietojiet pat ventilatora tuvumā.