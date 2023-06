VIDEO ⟩ "TikTok" lietotāja parāda, kāpēc nevajag vaksēt nāsis mājas apstākļos

Laikā, kad inflācija tikai pieaug, cilvēki kļūst aizvien radošāki, kā ietaupīt. Vieni iemācījušies sev apgriezt matus, citi mācās veikt dažādas procedūras mājas apstākļos. Tomēr ir reizes, kad labāk to nedarīt, un to pierāda kādas "TikTok" lietotājas negatīvā pieredze ar mēģinājumu atbrīvoties no liekā apmatojuma.